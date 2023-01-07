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Сегодня, 18:12

Анзор Кавазашвили заявил о низкой эффективности академии «Зенита»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил о низкой эффективности академии «Зенита».

«Когда-то давно Галицкий озвучил свою мечту: чтобы на поле стадиона «Краснодар» одновременно вышли 11 воспитанников его академии. Тогда над ним все смеялись, но в итоге у Галицкого получилось воплотить эту сказку в жизнь.

Может ли такое произойти еще в каком-то клубе РПЛ? Это маловероятно. Хотя «Спартак» в последнее время радует своей работой с молодежью, у них в академии люди не зря зарплату получают. Свои ребята появляются и тащат клуб вперед.

В «Зените» же все наоборот. У них играют только их звездные бразильцы. Своих ребят можно по пальцем пересчитать. В «Зените» никогда не выйдут на поле 11 воспитанников. А ведь туда бешеные бабки вливают и никакого результата. Их академия — деньги на ветер», — сказал Кавазашвили «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-v-zenite-nikogda-ne-vy-jdut-na-pole-11-vospitannikov-ih-akademiya-den-gi-na-veter/
Анзор Кавазашвили
ФК Зенит
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