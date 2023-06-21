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Сегодня, 19:29

Апелляционный комитет КДК РФС сократил дисквалификацию форварда «Спартака» Александра Соболева до трех матчей

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Александр Соболев против Виллиана Роши.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Дисквалификация форварда «Спартака» Александра Соболева сокращена с четырех до трех матчей.

«Апелляционный комитет рассмотрел наше обращение и сократил срок дисквалификации Александру Соболеву с четырех матчей до трех. Четвертый матч дисквалификации теперь носит условный характер», — заявил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

26-летний форвард был удален в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1) за демонстрацию неприличного жеста в адрес защитника армейцев Виллиана Роши. После инцидента КДК РФС дисквалифицировал форварда красно-белых на 4 матча, но «Спартак» подал апелляцию на это решение.

В сезоне-2022/23 Соболев провел 32 матча за «Спартак», забил 15 голов и сделал 9 результативных передач.

Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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