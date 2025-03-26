Апелляционный комитет отклонил жалобу «Факела» на решение КДК о матче без зрителей

В «Факеле» сообщили, что апелляционный комитет РФС отклонил обращение клуба, который попросил смягчить наказание КДК РФС.

Ранее КДК РФС оштрафовал «Факел» на 1 миллион рублей за поведение фанатов в игре с «Зенитом» (0:2) в 20-м туре РПЛ, прошедшей 8 марта, и постановил провести без зрителей домашний матч 23-го тура чемпионата России с «Ахматом».

«В РФС состоялось заседание апелляционного комитета, на котором было рассмотрено обращение «Факела» с просьбой пересмотреть наказание, вынесенное КДК. В удовлетворении обращения отказано — «Факел» проведет матч 23-го тура РПЛ против «Ахмата» без зрителей», — говорится в заявлении воронежского клуба.

«Факел» примет на своем поле «Ахмат» 5 апреля.