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Апелляционный комитет отменил штраф на 200 тысяч рублей для главного тренера «Торпедо» Клотета

Иван Торопцев
Корреспондент
Жозеп Клотет.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отменил штраф главному тренеру «Торпедо» Жозепу Клотету.

Решение было принято на заседании, которое состоялось в пятницу, 28 апреля.

Клотет получил красную карточку за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц в матче 23-го тура против «Спартака» (1:2), после чего КДК РФС дисквалифицировал испанца на два матча и оштрафовал его на 200 тысяч рублей.

Апелляционный комитет оставил в силе дисквалификацию Клотета, но отменил штраф в размере 200 тысяч рублей.

Клотет уже пропустил один матч «Торпедо» в связи с дисквалификацией — он не присутствовал на скамейке команды во время игры 24-го тура против «Химок» (2:4). Специалист не сможет руководить автозаводцами во время встречи 25-го тура против «Сочи», которая пройдет 30 апреля.

Источник: https://rfs.ru/news/218020
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ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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