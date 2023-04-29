Апелляционный комитет отменил штраф на 200 тысяч рублей для главного тренера «Торпедо» Клотета

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Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отменил штраф главному тренеру «Торпедо» Жозепу Клотету.
Решение было принято на заседании, которое состоялось в пятницу, 28 апреля.
Клотет получил красную карточку за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц в матче 23-го тура против «Спартака» (1:2), после чего КДК РФС дисквалифицировал испанца на два матча и оштрафовал его на 200 тысяч рублей.
Апелляционный комитет оставил в силе дисквалификацию Клотета, но отменил штраф в размере 200 тысяч рублей.
Клотет уже пропустил один матч «Торпедо» в связи с дисквалификацией — он не присутствовал на скамейке команды во время игры 24-го тура против «Химок» (2:4). Специалист не сможет руководить автозаводцами во время встречи 25-го тура против «Сочи», которая пройдет 30 апреля.