Апелляционный комитет РФС изменил решение КДК в отношении нападающего «Спартака» Соболева

Апелляционный комитет РФС частично удовлетворил жалобу «Спартака» и изменил решение КДК РФС от 24 мая 2023 года в отношении нападающего Александра Соболева.

«В соответствии со статьей 29, частью 6 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 11 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении соперника, выраженное в демонстрации оскорбительного жеста — дисквалифицировать футболиста «Спартака» Александра Соболева на 4 матча чемпионата России, 3 из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, а 1 считать условным исполнением спортивной санкции, и оштрафовать его на 50 000 рублей», — говорится в заявлении на сайте РФС.

26-летний форвард был удален в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1) за демонстрацию неприличного жеста в адрес защитника армейцев Виллиана Роши. После инцидента КДК РФС дисквалифицировал форварда красно-белых на 4 матча, но «Спартак» подал апелляцию на это решение.

В сезоне-2022/23 Соболев провел 32 матча за «Спартак», забил 15 голов и сделал 9 результативных передач.