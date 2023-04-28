КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:47

Апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Пари НН» на решение о техническом поражении в матче с «Торпедо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Апелляционный комитет РФС оставил в силе решение о присуждении «Пари НН» технического поражения в матче против «Торпедо» (0:3) в 20-м туре РПЛ, сообщается на официальном сайте организации.

На поле встреча завершилась ничейным результатом (1:1), но после игры «Торпедо» подало жалобу в связи с выходом на поле полузащитника нижегородцев Ярослава Михайлова, который должен был пропустить матч из-за перебора желтых карточек.

22 марта КДК РФС удовлетворил протест московского клуба и присудил «Пари НН» техническое поражение.

Источник: https://www.rfs.ru/news/218012
Футбол
РФС
ФК Нижний Новгород
ФК Торпедо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Слишком много крови. «Вампир» из ВАДА разрушил карьеру венгерского пловца
«Ни милиция, ни ФСБ не смогли найти ответ». Тайна гибели футболиста «Рубина»
На Западе назвали время самым главным врагом Украины
Президента Сербии Вучича экстренно госпитализировали
Рогов заявил о подготовке ВСУ к форсированию Каховского водохранилища
Захарова оценила слова посла США Трейси об отсутствии разногласий с народом России
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Личка — о критике поля «Оренбурга»: «Не плачь, а выходи и показывай игру»

Селихов рассказал об адаптации Дуарте и Тавареша в «Спартаке»