Апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Пари НН» на решение о техническом поражении в матче с «Торпедо»

Апелляционный комитет РФС оставил в силе решение о присуждении «Пари НН» технического поражения в матче против «Торпедо» (0:3) в 20-м туре РПЛ, сообщается на официальном сайте организации.

На поле встреча завершилась ничейным результатом (1:1), но после игры «Торпедо» подало жалобу в связи с выходом на поле полузащитника нижегородцев Ярослава Михайлова, который должен был пропустить матч из-за перебора желтых карточек.

22 марта КДК РФС удовлетворил протест московского клуба и присудил «Пари НН» техническое поражение.