Озбилиз: «Сперцяну стоит уходить в «Боруссию» из Менхенгладбаха. Это самый реальный вариант»

Бывший армянский футболист Арас Озбилиз оценил шансы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна перейти в европейский чемпионат.

«Много раз говорил, что для Сперцана важно сделать первый шаг в Европу. Только после первой попытки в европейском чемпионате можно будет давать оценку его игре.

Мое мнение — Эдуарду стоит уходить в «Боруссию» из Менхедгладбаха. Уход Сперцяна этим летом в эту команду — самый реальный вариант, но финальное решение должно быть за игроком. Эдик качественный футболист, который может найти себе хорошее место для продолжения карьеры. РПЛ уже не та, чтобы развиваться и становиться лучше, Сперцяну стоит уходить на повышение в европейский чемпионат», — приводит слова Озбилиза Sport24.

На счету 22-летнего армянского футболиста 10 голов и 12 голевых передач в 28 матчах сезона РПЛ-2022/23.