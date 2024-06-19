Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:30

Арас Озбилиз — о расставании «Спартака» с Джикией: «У меня нет этому объяснения»

Telegram Дзен

Бывший игрок «Спартака» Арас Озбилиз поделился с «СЭ» мнением о расставании красно-белых с защитником Георгием Джикией.

«Такова жизнь футболиста. Джикия — легенда «Спартака», но даже в мадридском «Реале» порой не продлевают контракты с легендами клуба. Не знаю, правильно это или нет, но что такое бывает в футболе — это не новость. Конечно, Джикия был лидером команды, неважно, на поле он или нет. У меня нет объяснения, почему руководство решило не продлевать с ним соглашение», — сказал Озбилиз «СЭ».

18 мая «Спартак» на своем официальном сайте объявил, что 30-летний Джикия покинет команду по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Игрок выступал за столичный клуб с января 2017 года. Всего за красно-белых он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой защитник стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

(Александр Абустин)

Полностью интервью Озбилиза читайте на сайте «СЭ»

Арас Озбилис
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
Криштиану Роналду станет козырем сборной Португалии на Евро-2024
Андрей Разин критически оценил уровень Радулова и Шипачева
В Москве задержали четвертого фигуранта дела о массовом отравлении людей
Мбаппе нужна операция, Хвича настроил против себя Россию. Что происходит на Евро-2024
Путин и Ким Чен Ын после переговоров обменялись подарками
Уехавшую в Латвию Хаматову уволили из театра в Риге
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Глушаков пока не знает, где продолжит карьеру

Деян Станкович рассказал, что переговоры со «Спартаком» быстро прошли