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Сегодня, 22:15

Озбилиз: «В «Спартаке» иногда было тяжело. Но время, что я провел в России, было очень крутое»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз поделился мнением о том периоде своей карьеры, когда он выступал в России.

«Все время, что я провел в России, было очень крутое! В «Спартаке» иногда было тяжело, потому что это такой клуб, где очень важен результат. Мы были на втором месте, а потом стало хуже. Когда ты движешься по спирали, тяжело. В «Аяксе» мне тоже было хорошо. 15 лет провел в клубе, это мой дом. Но в России мне всегда нравилось, крутое время было», — цитирует Озбилиза Sport24.

Армянский футболист играл за «Спартак» с 2013 по 2016 год. В составе красно-белых он провел 40 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. Также он выступал за «Кубань».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-15-ozbiliz-v-spartake-inogda-bylo-tyazhelo-no-v-rossii-mne-vsegda-nravilos-krutoye-vremya-bylo
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ФК Спартак (Москва)
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