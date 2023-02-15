Озбилиз: «В «Спартаке» иногда было тяжело. Но время, что я провел в России, было очень крутое»

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз поделился мнением о том периоде своей карьеры, когда он выступал в России.

«Все время, что я провел в России, было очень крутое! В «Спартаке» иногда было тяжело, потому что это такой клуб, где очень важен результат. Мы были на втором месте, а потом стало хуже. Когда ты движешься по спирали, тяжело. В «Аяксе» мне тоже было хорошо. 15 лет провел в клубе, это мой дом. Но в России мне всегда нравилось, крутое время было», — цитирует Озбилиза Sport24.

Армянский футболист играл за «Спартак» с 2013 по 2016 год. В составе красно-белых он провел 40 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. Также он выступал за «Кубань».