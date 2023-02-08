0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:10

Озбилиз: «Дзюба сможет показать себя в РПЛ»

Озбилиз считает, что Дзюба способен проявить себя в чемпионате России
Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» и «Бешикташа» Арас Озбилиз считает, что форвард Артем Дзюба способен проявить себя в чемпионате России.

«Почему Дзюба не заиграл в Турции? Не знаю. Например, Салах тоже не играл в «Челси», а в «Ливерпуле» стал мировой звездой. Поэтому тяжело сказать, много факторов. Думаю, Дзюба сможет показать себя в РПЛ. Сейчас футболисты более профессиональные, чем раньше, и играют дольше. После большого перерыва будет тяжело, но качества у Дзюбы есть», — приводит слова Озбилиза Sport24.

Ранее Дзюба прошел медосмотр для завершения перехода в «Локомотив».

7 февраля появилась информация о том, что 34-летний форвард заключит контракт с московским клубом до конца сезона-2022/23 с зарплатой 2,5 миллиона рублей в месяц.

Источник: Sport24
Арас Озбилис
Артем Дзюба
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Карлсен поменял позицию по допуску России. Вместе с шахматистом против нас — 80 процентов норвежских спортсменов
«Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8»
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5894 человек
Сейсмолог назвал причины землетрясения в Турции
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Аданы»: вариант с «Локомотивом»
Первый тренер Дзюбы считает, что у игрока могут быть проблемы с Галактионовым: «Артем немного жестковат»
Актер Баринов — о Дзюбе в «Локомотиве»: «Молодым игрокам нужны дядьки, чтобы было сочетание опыта и молодости»
Мещеряков: «Перед ЧМ-2018 рассматривали переход Дзюбы в «Локомотив». Запросы представителей были чрезмерными»
Хавбек «Рубина» Горбунов: «Хотел бы, чтобы Дзюба перешел к нам. Он усилит любой клуб РПЛ»
Дзюба ответил на вопрос о медосмотре для «Локомотива»
Артем Дзюба прошел медосмотр для завершения перехода в «Локомотив»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Первый тренер Дзюбы считает, что у игрока могут быть проблемы с Галактионовым: «Артем немного жестковат»
Актер Баринов — о Дзюбе в «Локомотиве»: «Молодым игрокам нужны дядьки, чтобы было сочетание опыта и молодости»
Смольников не стал отвечать на вопрос о том, когда подпишет контракт с «Локомотивом»
Смольников рассказал о своем состоянии после медосмотра для перехода в «Локомотив»
Артем Дзюба прошел медосмотр для завершения перехода в «Локомотив»
Игорь Горбунов: «Денисов — крутой. То, что про него писали в прессе, — все чушь»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

VG: «Краснодар» должен выплатить экс-игроку клуба Ботхейму 500 тысяч евро по решению ФИФА

Первый тренер Дзюбы считает, что у игрока могут быть проблемы с Галактионовым: «Артем немного жестковат»