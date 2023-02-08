Озбилиз: «Дзюба сможет показать себя в РПЛ»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Бешикташа» Арас Озбилиз считает, что форвард Артем Дзюба способен проявить себя в чемпионате России.

«Почему Дзюба не заиграл в Турции? Не знаю. Например, Салах тоже не играл в «Челси», а в «Ливерпуле» стал мировой звездой. Поэтому тяжело сказать, много факторов. Думаю, Дзюба сможет показать себя в РПЛ. Сейчас футболисты более профессиональные, чем раньше, и играют дольше. После большого перерыва будет тяжело, но качества у Дзюбы есть», — приводит слова Озбилиза Sport24.

Ранее Дзюба прошел медосмотр для завершения перехода в «Локомотив».

7 февраля появилась информация о том, что 34-летний форвард заключит контракт с московским клубом до конца сезона-2022/23 с зарплатой 2,5 миллиона рублей в месяц.