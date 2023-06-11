Озбилиз: «Некоторые игроки при переходе в «Спартак» не показывают прежний уровень игры»

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз высказал мнение об усилениях для московского клуба.

«Мы видим, что некоторые игроки были качественными в своих клубах, но при переходе в «Спартак» они не показывают такой же уровень игры. У них просто не получается, но при уходе из московского клуба футболисты снова расцветают. Если «Зенит» оставит прежний состав, а «Спартак» усилит команду качественным опорником и другими футболистами, то красно-белые смогут на равных бороться с клубом из Питера», — приводит слова Озбилиза Sport24.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54. «Ростов» расположился на 4-м месте с 53 очками.