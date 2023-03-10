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Озбилиз: «Если Промес получит паспорт РФ, то это сильно поможет «Спартаку»

Озбилиз высказал мнение о возможном получении российского паспорта Промесом
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз высказал мнение о возможном получении российского паспорта форвардом московского клуба Квинси Промесом.

«Если Квинси Промес получит паспорт РФ, то это сильно поможет «Спартаку». Голландец столько лет играет за красно-белых, что стал в Москве своим. Да, он не сможет играть за сборную России, но это минус один легионер в составе «Спартака». Лично я не могу сказать, против я этого решения или нет. Это его дело, и он сам должен принять решение. Если Квинси всем сердцем хочет быть русским, то можно будет его только поддержать», — приводит слова Озбилиза Sport24.

В текущем сезоне 31-летний нидерландский футболист провел 26 матчей за «Спартак», забил 18 голов и сделал 9 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-10-ozbiliz-yesli-promes-poluchit-pasport-rf-to-eto-silno-pomozhet-spartaku-on-stal-v-moskve-svoim
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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