Озбилиз: «Если Промес получит паспорт РФ, то это сильно поможет «Спартаку»

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз высказал мнение о возможном получении российского паспорта форвардом московского клуба Квинси Промесом.

«Если Квинси Промес получит паспорт РФ, то это сильно поможет «Спартаку». Голландец столько лет играет за красно-белых, что стал в Москве своим. Да, он не сможет играть за сборную России, но это минус один легионер в составе «Спартака». Лично я не могу сказать, против я этого решения или нет. Это его дело, и он сам должен принять решение. Если Квинси всем сердцем хочет быть русским, то можно будет его только поддержать», — приводит слова Озбилиза Sport24.

В текущем сезоне 31-летний нидерландский футболист провел 26 матчей за «Спартак», забил 18 голов и сделал 9 результативных передач.