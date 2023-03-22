Арбитр Амелин в матче «Урал» — «Динамо» ошибочно не удалил Дениса Кулакова и не поставил пенальти

На 89-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Урал» — «Динамо» (0:1) арбитр Алексей Амелин, находившийся в неплохой позиции, ошибочно не зафиксировал нарушение правил со стороны Дениса Кулакова, который отбил мяч рукой, не назначил 11-метровый удар и не удалил защитника хозяев.

Скриншот трансляции.

Видеоассистенты Игорь Панин и Андрей Образко не вмешались в действия рефери или не успели вмешаться. Примерно через 40 секунд Константин Тюкавин забил победный гол.

Во время телетрансляции этот момент подробно не разбирали. Его показали крупным планом с разных ракурсов в телепередаче «Правила игры».

Скриншот трансляции.

Скриншот трансляции.

Скриншот трансляции.

Отметим, что год назад после игры с участием «Урала» (2:2 с ЦСКА) Панин был отстранен от судейства и фактически был переведен в другой дивизион. В РПЛ он работает только в роли ВАР. Странно, что его снова назначили на матч «Урала».