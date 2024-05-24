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Судейство

Сегодня, 14:06

Судья Безбородов не создал «Клуб 300». Ему дадут еще один шанс?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Судья Владислав Безбородов в этом сезоне не сумел достичь отметки в 300 матчей в чемпионате России.

Завтрашняя игра 30-го тура РПЛ «Балтика» «Локомотив» станет для 51-летнего рефери из Санкт-Петербурга 299-й.

Есть вероятность, что он все равно создаст «Клуб 300» своего имени, но уже в сезоне-2024/25. Ему могут дать игру одного из стартовых туров, чтобы установить еще один рекорд и на такой ноте завершить карьеру.

В дальнейшем набрать 300 игр теоретически (с учетом сегодняшних показателей и возраста) могут Сергей Карасев, Сергей Иванов и Кирилл Левников.

Футбол
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
Владислав Безбородов
Кирилл Левников
Сергей Карасев (судья)
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