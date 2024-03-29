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Судейство

29 марта, 13:50

Арбитр Буланов «прикреплен» к «Факелу»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Евгений Буланов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Департамент судейства РФС объявил арбитров, назначенных на матчи 22-го тура РПЛ. Евгению Буланову снова досталась игра с участием «Факела».

Рефери из Саранска дебютировал в чемпионате России в этом сезоне и получил на сегодня всего шесть назначений в качестве судьи. При этом четыре из них пришлись на матчи воронежской команды:

5-й тур. «Факел» — «Пари НН» — 2:0.

11-й тур. «Динамо» — «Факел» — 0:0.

17-й тур. «Факел» — «Балтика» — 0:0.

22-й тур. «Факел» — «Оренбург».

Подобное «достижение» в этом чемпионате есть только у Сергея Цыганка. У него тоже шесть матчей и тоже четыре игры с участием одной команды — «Рубина»: «Рубин» — «Крылья Советов» (5-й тур, 2:1), «Сочи» — «Рубин» (15-й тур, 0:2) и «Динамо» — «Рубин» (17-й тур, 1:0), «Рубин» — «Пари НН» (20-й тур, 0:1).

Кроме них ни один судья не обслуживал в РПЛ игры одной и той же команды настолько часто в процентном отношении к общему числу своих матчей.

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РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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