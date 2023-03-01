Арбитр Галимов снова в РПЛ — после детектора лжи и четырех лет вынужденного перерыва

40-летний Роман Галимов получил назначение на игру 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Пари НН». Арбитр из Улан-Удэ будет впервые работать в роли судьи на матче РПЛ за последние четыре с лишним года.

В последний раз он обслуживал встречу высшей лиги 10 ноября 2018-го, когда в Самаре играли «Крылья Советов» и «Ахмат» (1:2). 14 ноября того же года он судил матч первого дивизиона «Тамбов» — «Армавир» (0:1), после чего вообще перестал получать назначения — до середины апреля 2019-го. А затем его снова отправили в запас.

В октябре 2019 года, как подтвердила тогда пресс-служба РФС, в отношении судьи проводилась комплексная проверка. По данным «СЭ», она включала в себя проверку на детекторе лжи.