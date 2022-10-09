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Судейство

Сегодня, 15:09

Арбитр Хусаинов объяснил, почему Казарцев не показал красную Зотову в эпизоде с Джикией

Бывший судья Сергей Хусаинов прокомментировал корреспонденту «СЭ» эпизод в 1-м тайме матча 12-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов», в котором защитник самарцев Георгий Зотов попал шипами в колено капитана красно-белых Георгия Джикии.

«В данном случае желтая карточка Зотову — правильное решение. Красную можно было бы показать, если бы была агрессия с целью нанесения травмы. А здесь игровая ситуация. Из-за того что игрок был вне игры, то никакого пенальти здесь не должно быть», — сказал Хусаинов «СЭ».

На 37-й минуте встречи Джикия забил гол, но мяч отменили из-за офсайда. Арбитр Казарцев показал Зотову желтую карточку за грубую игру против защитника «Спартака».

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;. «Спартак» — «Крылья Советов»: прямая трансляция. Онлайн
Георгий Джикия
Георгий Зотов
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Сергей Хусаинов
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