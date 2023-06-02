Арбитр Хусаинов считает Евсеева одним из лучших тренеров сезона

Сегодня, 20:09
Заслуженный российский арбитр Сергей Хусаинов назвал лучших футболистов и тренеров текущего сезона в РПЛ.
— Топ-3 лучших футболиста сезона в РПЛ по версии Сергея Хусаинова?
— Иван Сергеев, Игорь Акинфеев и Малком, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Хусаинова.
— Топ-3 лучших тренера сезона в РПЛ?
— Вадим Евсеев, Сергей Ташуев и Валерий Карпин.
— Топ-3 команды, которые превзошли ожидания?
— «Факел», «Крылья Советов» и «Ахмат».
3 июня пройдет заключительный этап РПЛ. 4 июня в концертном зале «Барвиха» в Москве состоится торжественная церемония награждения лучших игроков и тренеров по итогам сезона-2022/23.