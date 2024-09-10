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Сегодня, 13:30

Карасев назначен на матч «Аль-Насра» Роналду в чемпионате Саудовской Аравии

Руслан Минаев
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Бригада российского арбитра Сергея Карасева назначена на матч между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли» в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает Okaz Sports.

Игра 3-го тура состоится 13 сентября на домашнем стадионе «Аль-Насра» «Мрсул» Парк в Эр-Рияде. Начало встречи — в 21.00 мск.

В октябре 2023 года РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает обмен арбитрами категории ФИФА и перспективными судьями, которые будут работать на матчах РПЛ и высшей лиги Саудовской Аравии.

7 февраля 2024 года Карасев вместе с другими российскими арбитрами работал на игре «Аль-Таи» — «Аль-Иттихад». В ноябре рефери судил матч «Абха» — «Аль-Ахли».

ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Аль-Наср
Сергей Карасев (судья)

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