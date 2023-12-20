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Сегодня, 13:35

Сергей Карасев: «У нас говорят, что судьи плохие, но это не так»

Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Арбитр Сергей Карасев оценил уровень судейства в России и призвал поддерживать отечественных судей.

«У нас ведь как говорят: все плохо, уровень футбола падает, судьи плохие, да вообще все плохо. Нет, это далеко не так! Просто привыкли люди у нас искать везде негатив. Поменьше негатива и побольше позитива. Поддерживайте российских арбитров!» — заявил Карасев «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Карасев работал на 11 матчах РПЛ, в которых 44-летний рефери показал 42 желтые карточки и поставил 6 пенальти.

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Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Сергей Карасев (судья)
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