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Судейство

Сегодня, 10:34

Арбитр Карасев рассказал, что у него не было контактов с УЕФА в 2024 году

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский арбитр Сергей Карасев заявил, что не связывался с представителями УЕФА в 2024 году.

«В этом году с УЕФА никак не связывались. Есть ли понимание по сбору судей УЕФА осенью? Нет, пока тишина, не знаю», — приводит слова Карасева ТАСС.

2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации. С 3 по 6 сентября 2023 года 45-летний Карасев принял участие в сборе элитных судей УЕФА.

Источник: ТАСС
Сергей Карасев (судья)
УЕФА
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