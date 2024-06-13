Арбитр Карасев рассказал, что у него не было контактов с УЕФА в 2024 году

Российский арбитр Сергей Карасев заявил, что не связывался с представителями УЕФА в 2024 году.

«В этом году с УЕФА никак не связывались. Есть ли понимание по сбору судей УЕФА осенью? Нет, пока тишина, не знаю», — приводит слова Карасева ТАСС.

2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации. С 3 по 6 сентября 2023 года 45-летний Карасев принял участие в сборе элитных судей УЕФА.