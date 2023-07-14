Карасев: «Помню свой первый матч в кабине ВАР — сидел, как на электрическом стуле!»

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, как чувствовал себя, когда впервые работал видеоарбитром.

— Вы застали эпоху без ВАР. Как изменилась ваша работа с появлением этой системы?

— Пришлось перестраиваться во всем. Помните, как ввели дополнительных судей за воротами? Главному арбитру пришлось бегать «диагональю» — это было ужасно! Но потом все поменяли, расставили судей, как надо. А теперь пришли к ВАР — думаю, это последняя глобальная реформа.

Если честно, пару лет задаюсь вопросом: «Так ВАР помогает или нет?» Потому что очень сложно объяснить арбитрам: где явная и очевидная ошибка, а где — нет; в каком моменте вмешиваться, а в каком — продолжить игру. Приведу пример: сидят на семинаре 60 арбитров, из них 25 главных. И смотрят эпизод, в котором одни говорят: «Это пенальти». То есть если он будет ВАР, то вмешается в игру. Но другие отвечают: «Для нас это неочевидная ошибка. Более того, мы считаем, что это даже не фол. Поэтому вмешиваться не будем». И такие разночтения могут быть у арбитров самого высокого европейского уровня.

И как всех привести к общему знаменателю? Очевидные фолы — игра рукой или подкат сзади — споров не вызывают. Весь резонанс из-за моментов, в которых один вмешается, а другой — нет. Вот как это изменить?

Еще и время идет: люди исследуют разные ракурсы, сомневаются и еще больше загоняют себя в тупик. А это стресс — все вокруг ждут решения, на поле игроки уже остыли.

Над всем этим мы сейчас работаем. На сборах [использовали] подход УЕФА — расхождений не было. Скоро еще это подкорректируем и посмотрим, как все будет работать в официальных матчах.

— Вы говорили, что не любите работать в ВАР. А помните свой первый матч в кабине?

­- Помню — как на электрическом стуле! Ты вроде бы все понимаешь — смотришь в монитор. Но продолжаешь оставаться главным арбитром и оценивать эпизоды, как будто ты в поле. Кто-то упал, никто не отреагировал — все встали и побежали. И ты думаешь: «Ну и зачем мне проверять? Все нормально». По-моему, даже ассистент (АВАР) говорил мне: «Ну, давай это посмотрим». Начали смотреть — там пенальти! А я хотел пропустить этот момент. Ну а что, все играют и играют — чего лезть-то? Так что ВАР — это, конечно, вообще другая профессия.

В России ВАР начал использоваться с полуфиналов Кубка России-2018/19. С сезона-2019/20 ВАР задействуют и в играх РПЛ.