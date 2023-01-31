Арбитр Казарцев не сдал тест по физподготовке

Судейство
Сегодня, 22:05
Как стало известно «СЭ», сегодня, 31 января, на сборе судей РПЛ, который проходит в турецком Белеке, Василию Казарцеву не удалось сдать один из экзаменов по физподготовке.
Речь о так называемом СДС-тесте (sinlge-double-single test), в ходе которого арбитр определенное число раз должен бежать по очереди длинный отрезок, затем два коротких, а потом снова длинный. Из-за повреждения Казарцев не смог преодолеть всю установленную дистанцию.
Теперь ему предстоит повторная сдача, чтобы получить допуск к судейству матчей второй части сезона-2022/23.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования