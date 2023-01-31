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Судейство

Сегодня, 22:05

Арбитр Казарцев не сдал тест по физподготовке

Александр Бобров
Шеф-редактор
Василий Казарцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», сегодня, 31 января, на сборе судей РПЛ, который проходит в турецком Белеке, Василию Казарцеву не удалось сдать один из экзаменов по физподготовке.

Речь о так называемом СДС-тесте (sinlge-double-single test), в ходе которого арбитр определенное число раз должен бежать по очереди длинный отрезок, затем два коротких, а потом снова длинный. Из-за повреждения Казарцев не смог преодолеть всю установленную дистанцию.

Теперь ему предстоит повторная сдача, чтобы получить допуск к судейству матчей второй части сезона-2022/23.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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ТБ 3.5

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Ф2(-1.5)

18%

1.85
Василий Казарцев
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