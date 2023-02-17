Арбитр Казарцев рассказал, как давал объяснения после матча «Спартак» — «Сочи»

Российский арбитр Василий Казарцев рассказал, что общался с правоохранителями после скандального матча между «Спартаком» и «Сочи».

«После матча «Спартак» — «Сочи» был сформирован депутатский запрос с просьбой разобраться, почему я назначил пенальти. Что был за депутат — не знаю. Я ездил в отдел по борьбе с экономическими преступлениями и реально рассказывал, почему назначил пенальти. Ребята из ОБЭПа понимали всю абсурдность ситуации, но им пришлось сидеть и слушать, как я рассказываю правила футбола», — приводит слова Казарцева Sport24.

Игра, прошедшая в августе 2020 года, завершилась со счетом 2:2. Казарцев назначил в ворота «Спартака» два пенальти. После этого арбитр прошел проверку на полиграфе. В сентябре он был отстранен от работы в РПЛ до 2021 года.