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Сегодня, 16:54

Арбитр Казарцев заявил, что Соболев иногда дорисовывает нарушения

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский арбитр Василий Казарцев рассказал, как реагирует на игру нападающего «Спартака» Александра Соболева, которого часто критикуют за агрессию и симуляции.

«Ну вот такой он футболист. Может, чем он себя больше заведет, тем качественней сыграет. Если Саша на поле выйдет мягким и пушистым, он не будет настоящим Соболевым. Да, иногда он провоцирует соперников, дорисовывает нарушения, но это не значит, что он занимается только этим», — приводит слова Казарцева Sport24.

В этом сезоне 25-летний Соболев провел за «Спартак» 22 матча, забил девять мячей, отдал семь результативных передач, заработав семь желтых и одну красную карточку.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-17-sudya-kazartsev-pro-soboleva-inogda-on-provotsiruyet-sopernikov-dorisovyvayet-narusheniya-nu-vot-takoy-on-futbolist
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Василий Казарцев
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