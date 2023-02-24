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Сегодня, 17:54

Арбитр Кукуян: «Оберегаю Захаряна, потому что у него тоже армянская фамилия»

Арсен Захарян, Федор Смолов и Павел Кукуян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский судья Павел Кукуян прокомментировал известное видео его общения с полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном во время матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:3).

В одном из эпизодов Кукуян сказал Захаряну: «Арсен, тебе 15 лет, а мне 40. Играй в футбол! Я тебя оберегаю, а ты как этот падаешь...»

"Почему сказал, что оберегаю Захаряна и про 15 лет? Сколько ему, чуть больше? Я просто знаю, что Арсен самый талантливый молодой футболист! Так вот и предположил. Может, ошибся на год-два, плюс-минус, извиняюсь. Ну а оберегаю, потому что у него тоже армянская фамилия. Шучу! Судья должен всех футболистов беречь на поле. Это наша работа и ко всем подход одинаковый. Просто так получилось, что именно этот диалог был опубликован, а так я всем футболистам это говорю. Манерой, голосом, жестами судья должен предупредить футболиста и оберегать от травм", — сказал Кукуян в интервью YouTube-каналу РФС.

В текущем сезоне 19-летний Захарян провел 23 матча, забил 3 гола за «Динамо» и сделал 6 результативных передач.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=K2X8miTsEdQ&embeds_euri=https%3A%2F%2Frfs.ru%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title
Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Павел Кукуян
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