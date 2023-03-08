Карасев об отстранении российских судей: «Хочу, чтобы все закончилось»

Арбитр Сергей Карасев прокомментировал отстранение российских судей от международных турниров.

«Прекрасно понимаю, что ничего не закончится через месяц или через полгода. Мне исполнится 44. Пройдет еще год — будет 45. И что дальше? Два года место не будет пустовать. Есть конкуренция. Если человек без игр, без топовых матчей, то на него сложно рассчитывать. Вообще я мыслю позитивно. Даже иногда верю в чудеса. И они, надеюсь, произойдут.

Я на 100 процентов уверен, что этого не случится. Хотя если позовут, то, конечно, не откажусь. Хочу, чтобы все закончилось быстрее, тогда будет шанс. Я вообще не понимаю, как это будет, — ситуация новая. Если произойдет чудо, то маленькие шансы еще есть", — цитирует Карасева «Чемпионат».

28 января «СЭ» сообщал, что арбитр не был вызван на сбор ведущих судей УЕФА в Италии.