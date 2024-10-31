Сухой назначен на матч ЦСКА — «Спартак»

Главным арбитром матча 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» назначен Алексей Сухой из подмосковных Люберец.

Его ассистентами станут Арам Петросян и Александр Богданов. Резервный судья — Павел Шадыханов. ВАР — Сергей Карасев, АВАР — Евгений Буланов. Инспектор — Сергей Зуев. Встреча состоится 2 ноября на «ВЭБ Арене», начало — в 20:45 по московскому времени.

На матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала назначена бригада судей во главе с Виталием Мешковым. Игру «Локомотив» — «Рубин» рассудит Сергей Иванов, а встречу «Динамо» Москва — «Ростов» — Кирилл Левников.

1 ноября (пятница)

«Динамо» Москва — «Ростов»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Сергей Мартынов.

2 ноября (суббота)

«Зенит» — «Динамо» Махачкала: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Юрий Баскаков.

«Локомотив» — «Рубин»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Алексей Резников.

3 ноября (воскресенье)

«Акрон» — «Крылья Советов»: судья — Михаил Черемных, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Сергей Карасев; инспектор — Александр Гончар.

«Ахмат» — «Пари НН»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Эдуард Малый.

«Факел» — «Химки»: судья — Егор Егоров, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Хамид Талаев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Алексей Тюмин.

«Краснодар» — «Оренбург»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Рашид Абусуев, Михаил Шпильфогель; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Вячеслав Харламов.