Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 15:06

Завтра арбитр Турбин завершит судейскую карьеру?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», завтрашний товарищеский матч «Динамо» — «Спартак» может стать последним для судьи РПЛ Евгения Турбина. Таким образом, 44-летний арбитр, на счету которого ровно 100 игр в чемпионате России в роли рефери, видимо, завершит профессиональную карьеру. По всей видимости, он сосредоточится на работе в академии РФС.

Есть вероятность, что в бригаду Турбина включат одного или двух ассистентов, которые тоже заканчивают карьеру.

Столичное дерби пройдет 12 июля на «ВТБ Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
Евгений Турбин
2
0
Читайте также
Семью спортивного комментатора BBC Джона Ханта расстреляли из арбалета
Мать мексиканского футболиста обвиняет его в убийстве собственной сестры
ФСБ предотвратила нападение на православный храм в Майкопе
Безумное побоище футболистов с болельщиками. Что случилось в матче Кубка Америки-2024 Уругвай – Колумбия
На Украине сообщили об аресте заходившего в Севастополь иностранного судна
Тревожная масса: в РФ участилось использование запрещенной добавки в продуктах
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Гендиректор «Спартака» Малышев: «Станкович не заинтересован в результате ниже второго места»

«Химки» объявили об уходе Журавлева