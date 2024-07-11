Завтра арбитр Турбин завершит судейскую карьеру?

Как стало известно «СЭ», завтрашний товарищеский матч «Динамо» — «Спартак» может стать последним для судьи РПЛ Евгения Турбина. Таким образом, 44-летний арбитр, на счету которого ровно 100 игр в чемпионате России в роли рефери, видимо, завершит профессиональную карьеру. По всей видимости, он сосредоточится на работе в академии РФС.

Есть вероятность, что в бригаду Турбина включат одного или двух ассистентов, которые тоже заканчивают карьеру.

Столичное дерби пройдет 12 июля на «ВТБ Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени.