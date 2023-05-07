«Чертаново» — ЦСКА: арбитр вынес армейцу Бадмаеву два предупреждения, но забыл удалить его

В матче 24-го тура ЮФЛ-3 «Чертаново» — ЦСКА (1:2) арбитр Данил Филатов допустил грубейшую ошибку. На 76-й минуте, когда на поле возник конфликт между Данилом Пузановым и Мингияном Бадмаевым, он попытался погасить его, разведя игроков в стороны и показав обоим по желтой карточке.

Затем возникла массовая конфронтация, в которой тоже участвовали Пузанов и Бадмаев. На 77-й минуте судья, определив тех, кто должен получить дисциплинарные санкции, выстроил их перед собой и вынес четыре предупреждения: армейцам Тимуру Султанову и Бадмаеву, а также игрокам «Чертаново» Денису Кузьмичеву и Пузанову.

При этом Пузанова он тут же удалил с поля как получившего две желтые карточки. А вот Бадмаев, которому такая карточка тоже была показана дважды, по ошибке продолжил игру.

Странно еще то, что в протоколе на сайте ЮФЛ отсутствует предупреждение Кузьмичева, хотя оно было точно ему вынесено.