Арбитр Жабченко временно отстранен от назначений на игры РПЛ из-за ошибки в матче «Спартак» — «Урал»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сообщил, что арбитр Анатолий Жабченко временно отстранен от назначений на матчи РПЛ из-за ошибки, которую допустил во время первой игры полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Урал» (1:1).

На 24-й минуте главный судья встречи Сергей Карасев не назначил 11-метровый в ворота екатеринбуржцев после того, как защитник «Урала» Сильвие Бегич столкнулся с полузащитником красно-белых Кристофером Мартинсом. Карасев не мог видеть всех деталей единоборства Бегича и Мартинса, при этом он не получил подсказку от Жабченко, который работал видеоарбитром.

«В эпизоде с падением в штрафной Мартинса эксперты единогласно посчитали, что ВАР должен был позвать судью к монитору, так как в этом эпизоде следовало назначить 11-метровый штрафной удар. Нас не устроило качество работы Жабченко, поэтому он не будет ВАР в матче «Пари НН» — «Торпедо» и какое-то время останется без назначений в РПЛ», — приводит служба коммуникаций РФС слова Каманцева.