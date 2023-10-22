Арбитра Федорова сняли с игры «Ростов» — «Ахмат»

Как стало известно «СЭ», Артур Федоров сегодня не будет выполнять обязанности ассистента видеоарбитра на матче 12-го тура чемпионата России «Ростов» — «Ахмат». Вместо него назначен Николай Еремин.

Замена АВАР связана с ошибкой судейской бригады во вчерашней игре «Оренбург» — «Факел» (1:2). На 45+3-й минуте Сергей Карасев не удалил игрока гостей Евгения Маркова с показом красной карточки.

Видеоассистенты Федоров и Валерий Данченко в его действия не вмешались и не предложили посмотреть видеозапись.