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Судейство

Сегодня, 13:32

Арбитра Мешкова сняли с игры «Зенит» — «Крылья Советов»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Виталий Мешков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Виталий Мешков сегодня не будет выполнять обязанности ассистента видеоарбитра на матче 12-го тура чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов». Вместо него назначен Валентин Мурашов.

Замена АВАР связана с ошибкой судейской бригады во вчерашней игре «Локомотив» — «Динамо» (0:0). На 57-й минуте арбитр Сергей Иванов не удалил защитника гостей Роберто Фернандеса за лишение Артема Дзюбы явной возможности забить гол. Нападающий убегал один на один с вратарем, но динамовец сбил его, ударив коленом по ноге.

Видеоарбитр Мешков в действия судьи Иванова не вмешался.

Артур Федоров. Арбитра Федорова сняли с игры «Ростов» — «Ахмат»

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Виталий Мешков
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