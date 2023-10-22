Арбитра Мешкова сняли с игры «Зенит» — «Крылья Советов»

Виталий Мешков сегодня не будет выполнять обязанности ассистента видеоарбитра на матче 12-го тура чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов». Вместо него назначен Валентин Мурашов.

Замена АВАР связана с ошибкой судейской бригады во вчерашней игре «Локомотив» — «Динамо» (0:0). На 57-й минуте арбитр Сергей Иванов не удалил защитника гостей Роберто Фернандеса за лишение Артема Дзюбы явной возможности забить гол. Нападающий убегал один на один с вратарем, но динамовец сбил его, ударив коленом по ноге.

Видеоарбитр Мешков в действия судьи Иванова не вмешался.