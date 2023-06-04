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Судейство

Сегодня, 11:50

Арбитры Безбородов, Кукуян и Левников заработают больше 5 миллионов

Александр Бобров
Шеф-редактор
Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Определились три арбитра, получивших наибольшие гонорары за судейство матчей чемпионата России-2022/23 (без учета кубковых и стыковых игр).

Первое место по доходам занял Владислав Безбородов. Он работал на 22 встречах РПЛ в качестве арбитра, а в ходе 8 матчей выполнял обязанности видеоарбитра. В сумме это принесло ему 3 840 000 рублей. Кроме того, в течение 11 месяцев с июля 2022-го по май 2023-го он получал по 50 тысяч в виде ежемесячного вознаграждения по договору с РФС, то есть еще 550 тысяч. Таким образом, суммарный доход петербуржца составил 4 390 000 рублей.

Кроме того, в РФС существует система премирования по итогам сезона. Суммы вознаграждений пока не названы. В прошлом году они составили от 100 тысяч до 2 миллионов рублей.

Каждый из кубковых матчей приносил арбитру от 115 тысяч до 300 тысяч, ВАР — от 57,5 тысячи до 150 тысяч. Очевидно, что в общей сложности доход Безбородова в итоге превысит 5 миллионов.

Вторым в списке миллионеров идет Павел Кукуян — 4 117 500 рублей (19 матчей судьей, 10 — ВАР). Третье место у Кирилла Левникова — 4 060 000 (18 встреч судьей, 11 — ВАР). Не учтены вероятные премии и доходы от обслуживания кубковых игр.

У ассистентов судей заработки скромнее. Лидер — Валерий Данченко. Он работал на 14 матчах чемпионата ассистентом судьи и еще на 11 — ассистентом ВАР. Его гонорар за эти встречи составил 1 488 750 рублей. В кубковых встречах можно было заработать от 55 тысяч до 150 тысяч помощником арбитра и от 28,75 тысячи до 75 тысяч АВАР.

Кирилл Левников. Гонорары судей и инспекторов в РПЛ превысили 110 миллионов рублей

Футбол
Владислав Безбородов
Кирилл Левников
Павел Кукуян
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