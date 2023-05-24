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Сегодня, 16:10

Карасев и другие арбитры дерби «Спартак» — ЦСКА не получили назначения на следующий тур РПЛ

Руслан Минаев
Арбитр Сергей Карасев.
Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Арбитры Сергей Карасев и Павел Шадыханов, которые были главным судьей и видеоарбитром (ВАР) матча «Спартак» — ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ, не получили назначения на 29-й тур чемпионата.

Карасев и Шадыханов не значатся в списке судей, которые будут работать в ближайшие выходные — ни в качестве главного или резервного арбитра, ни ВАР.

Также в назначениях отсутствуют Дмитрий Чельцов и Адлан Хатуев, которые работали на московском дерби ассистентами арбитра, и Артем Чистяков, который выполнял функции резервного судьи.

Ассистент видеоарбитра (АВАР) игры «Спартак» — ЦСКА Александр Богданов вошел в бригаду Виталия Мешкова на матч «Ростов» — «Ахмат» в качестве помощника главного судьи.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артем Чистяков
Павел Шадыханов
Сергей Карасев (судья)
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