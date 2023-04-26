Арбитры Мешков и Левников снова назначены на матч «Спартака». Придется ли потом проводить закрытую встречу?

Матч 25-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов» в субботу, 29 апреля, будут судить Кирилл Левников (арбитр) и Виталий Мешков (видеоассистент), сообщается на официальном сайте РФС.

Эти же рефери обслуживали встречу 18-го тура «Спартак» — «Урал» (2:2). Только тогда Мешков был арбитром, а Левников — видеоассистентом.

Она завершилась скандалом — Мешков дважды раньше времени останавливал игру и не мог засчитать голы Александра Соболева и Михаила Игнатова, которые забивались после свистка арбитра.

После этого Мешкова вместе с главой судейского комитета, департамента судейства и экспертно-судейской комиссии Павлом Каманцевым пригласили на встречу с тренерским штабом красно-белых, что вызвало бурную реакцию в футбольном мире.