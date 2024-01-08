Арбузова 13 января пройдет медобследование и подпишет контракт с «Балтикой»

Футбольный агент Алексей Сафонов ответил на вопрос, когда полузащитник Ярослав Арбузов официально станет игроком «Балтики».

«13 января Ярослав пройдет углубленное медобследование, после чего подпишет контракт с «Балтикой» на 4,5 года и полетит с командой на сборы. Клубы между собой уже договорились», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

Арбузов выступал за ЦСКА с 2023 года. В этом сезоне 19-летний футболист провел за армейцев 2 матча в РПЛ и одну игру в FONBET Кубке России, в которой отметился 1 результативной передачей.

«Балтика» с 13 очками занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата страны.