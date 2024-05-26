Ардилес прокомментировал выступление аргентинцев в РПЛ

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Легендарный полузащитник сборной Аргентины Освальдо (Осси) Ардилес в поделился мнением о соотечественниках, приезжающих играть в Россию.
«Честно говоря, не имею ни малейшего представления о том, чего аргентинцы добились в России. Я знаю, что все аргентинские топ-футболисты выступают в Европе. В Россию и другие страны едут игроки второго эшелона. Никто из них не выступает в сборной Аргентины, поэтому мне не так много о них известно», — цитирует Ардилеса «РБ Спорт».
Сейчас в России выступают следующие аргентинцы: Валентин Вада («Рубин»), Лукас Вера, Брайан Мансилья, Матиас Перес, Габриэль Флорентин (все — «Оренбург»), Бенхамин Гарре, Франко Ороско (оба — «Крылья Советов»).