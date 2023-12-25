O Globo: аренда Ренана у «Зенита» является наиболее привлекательным вариантом для «Реала»

Аренда защитника «Зенита» Роберта Ренана является наиболее привлекательным вариантом для «Реала», утверждает бразильское издание O Globo.

Мадридский клуб рассчитывает, что Эдер Милитао восстановится от травмы к марту или апрелю, и команде не потребуется подписывать кого-то на постоянной основе для усиления обороны.

«Реал» лишился двух центральных защитников — Милитао и Давида Алабы — на длительный срок. У обоих футболистов одинаковые повреждения — разрыв крестообразных связок. Милитао получил травму в августе, Алаба — в декабре.

Помимо Ренана, «Реал» рассматривает возможность подписания Гонсалу Инасиу («Спортинг» Лиссабон), Антониу Силвы («Бенфика») или Джорджо Скалвини («Аталанта») для укрепления обороны на время травм основных защитников.

Роберт Ренан выступает за «Зенит» с января 2023 года, его контракт с российским клубом действует до конца июня 2028 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 8 матчах и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.