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Сегодня, 21:05

Аргентинец Конти рассказал, что будет учить русский язык для адаптации в «Локомотиве»

Руслан Минаев
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Новичок «Локомотива» Херман Конти рассказал, что будет учить русский язык для лучшей адаптации в клубе.

«[Об адаптации] Все проходит хорошо, меня здесь очень тепло приняли. С общением, конечно, небольшие сложности из-за языкового барьера, язык нужно будет подтягивать», — цитирует Конти Sport24.

«Локомотив» объявил о подписании контракта с 28-летним Конти 30 января. Соглашение с защитником рассчитано на 2,5 года.

Футболист будет выступать за московскую команду под 30-м номером.

Источник: Sport24

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
  • Odds.ru
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  • vprognoze.ru
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Херман Конти
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