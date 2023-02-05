Аргентинец Конти рассказал, что будет учить русский язык для адаптации в «Локомотиве»

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Новичок «Локомотива» Херман Конти рассказал, что будет учить русский язык для лучшей адаптации в клубе.
«[Об адаптации] Все проходит хорошо, меня здесь очень тепло приняли. С общением, конечно, небольшие сложности из-за языкового барьера, язык нужно будет подтягивать», — цитирует Конти Sport24.
«Локомотив» объявил о подписании контракта с 28-летним Конти 30 января. Соглашение с защитником рассчитано на 2,5 года.
Футболист будет выступать за московскую команду под 30-м номером.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования