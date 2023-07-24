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Сегодня, 12:47

Аргентинские футболисты «Оренбурга» Вера и Мансилья собираются получить гражданство РФ

Руслан Минаев
Лукас Вера.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Аргентинские футболисты «Оренбурга» Лукас Вера и Брайан Мансилья хотят получить российское гражданство.

«Да, сейчас аргентинские футболисты изъявили желание получить российское гражданство, — цитирует ТАСС спортивного директора клуба Дмитрия Андреева. — Сейчас просто очень плотный график, немного не до этого. В принципе, разговаривали с Лукасом Верой и Брайаном Мансильей, у них есть желание. Поэтому посмотрим, чуть раскатимся, в ритм войдем, может быть, займемся».

Андреев добавил, что из-за старта чемпионата и тренировочных сборов времени на это пока нет. Спортивный директор «Оренбурга» в марте уже заявлял о желании игроков получить российское гражданство.

Источник: ТАСС
Дмитрий Андреев
Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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