Аргентинский «Атлетико Тальерес» может сыграть на летнем турнире «Зенита» в Петербурге

Аргентинский «Атлетико Тальерес» принял приглашение «Зенита» на участие в летнем турнире, сообщает Golandpop со ссылкой на журналиста Мариано Брисуэлу.

По информации источника, «Атлетико Тальерес» проведет предсезонный сбор в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что «Зенит» намерен организовать международный турнир в Санкт-Петербурге в конце июня — начале июля. Матчи могут пройти на стадионе спортивного комплекса «Смена», а также на «Петровском» и на «Газпром Арене».

«Атлетико Тальерес» после четырех туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Аргентины, набрав 10 очков.

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» замкнуло тройку лидеров.