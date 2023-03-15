Гарре о напитке мате: «Кроме Писарского никто не пьет»

Аргентинский нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал о процессе адаптации в Самаре.

— Успели кого-то посадить на мате?

— Мне кажется, что Писарский его принимает, но из-за того, что в «Оренбурге» был с аргентинцами. Пару человек меня спрашивали, но больше никто не пьет этот напиток.

— В Самаре тяжело находить?

— Я все из Аргентины привез. Но думаю, что есть специальный магазин в Москве, постараюсь оттуда привезти.

— У Месси есть особенный рецепт мате? Или он везде одинаковый?

— Он абсолютно одинаковый во всем мире.