Аргентинский полузащитник «Крыльев» Гарре объяснил, почему хочет получить российский паспорт

Аргентинский полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.

«Для меня нет проблемы в получении паспорта РФ. Никогда не знаешь, что может случиться в футболе. Вполне возможно, что я проведу в России много лет. Так что российский паспорт мог бы стать хорошим подспорьем», — приводит «Чемпионат» слова Гарре.

22-летний полузащитник перешел в «Крылья Советов» в январе 2023 года. Ранее он выступал за аргентинский «Уракан». В текущем сезоне Гарре провел шесть матчей в РПЛ и четыре — в FONBET Кубке России.