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Сегодня, 13:59

Аргентинский полузащитник «Крыльев» Гарре объяснил, почему хочет получить российский паспорт

Алина Савинова
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Аргентинский полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.

«Для меня нет проблемы в получении паспорта РФ. Никогда не знаешь, что может случиться в футболе. Вполне возможно, что я проведу в России много лет. Так что российский паспорт мог бы стать хорошим подспорьем», — приводит «Чемпионат» слова Гарре.

22-летний полузащитник перешел в «Крылья Советов» в январе 2023 года. Ранее он выступал за аргентинский «Уракан». В текущем сезоне Гарре провел шесть матчей в РПЛ и четыре — в FONBET Кубке России.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5073655-argentinskij-igrok-krylev-sovetov-garre-obyasnil-pochemu-hochet-poluchit-pasport-rossii.html
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Бенхамин Гарре
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