Вера раскрыл причины победы над «Спартаком»: «Это главный раздражитель»

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера в комментарии для «СЭ» высказался о победе над «Спартаком» в 20-м туре РПЛ (2:0).

«Очень рад победе над «Спартаком». Приятно видеть такой футбол в исполнении нашей команды. Болельщики тоже очень довольны. Для меня «Спартак» главный раздражитель. Это отличная команда с прекрасными игроками. Нам помогло, что мы сохраняли концентрацию на протяжении всей встречи», — сказал Вера «СЭ».

«Спартак» с 40 баллами занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» — шестой с 31 очком.