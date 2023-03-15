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Ари: «Если бы Эмери дали время, он каждый год приводил бы «Спартак» к чемпионству»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший форвард «Спартака» Ари поделился мнением о работе в команде испанского тренера Унаи Эмери.

«У Эмери в «Севилье» была очень сильная команда, с которой он трижды выиграл Лигу Европу. Сложно сказать, смог бы он добиться такого же результата в России. Но, думаю, если бы Эмери дали побольше времени, он приводил бы «Спартак» к чемпионству в РПЛ каждый год. Унаи — хороший тренер, при нем всегда были интересные тренировки. Просто так три раза подряд европейские турниры не выигрывают», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Эмери возглавил «Спартак» 10 июня 2012 года и был уволен 25 ноября после поражения от «Динамо» (1:5).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ari-esli-by-e-meri-dali-vremya-on-kazhdy-j-god-privodil-by-spartak-k-chempionstvu/
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
ФК Спартак (Москва)
Унаи Эмери
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