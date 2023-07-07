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Сегодня, 20:24

Ари хочет стать президентом «Спартака» или «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ряда российских клубов Ари заявил о желании стать президентом «Спартака».

«Я бы хотел стать президентом «Спартака» или «Зенита». Я занимаю этот пост у себя в бразильском клубе, умею решать вопросы и проблемы. Я хотел бы поработать в России в будущем, для меня это будет хороший опыт. У меня амбициозные цели. Если поступит предложение от клуба РПЛ, буду очень рад. Но мне кажется, что у меня сейчас мало опыта, надо еще поработать, чтобы получить такое приглашение», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

С февраля 2022 года Ари выступает за «Атлетико Сеаренсе». В минувшем сезоне он провел за клуб 14 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ари выступал за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». В июле 2018 года он получил российское гражданство.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ari-ya-by-hotel-stat-prezidentom-spartaka-ili-zenita/
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