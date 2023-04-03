Ари назвал Дзюбу невероятно сильным игроком

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Ари да Силва прокомментировал успешную игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в весенней части сезона.

«Дзюба — невероятно сильный игрок. Один из лучших, с кем я играл в России. Артем вернулся на свой уровень, потому что в России в него поверили. Здесь его все знают и любят. Это очень мотивирует. Ему ничего не стоит побить рекорд Кержакова. В ближайшее время Дзюба 100% сделает это. Сейчас он — звезда российского футбола. «Локомотив» обязан продлить с ним контракт. Это пойдет на пользу обоим. Таких нападающих в России единицы. Дзюбу нужно ценить. Неважно, сколько ему лет. Он будет играть на высоком уровне еще минимум 2-3 года и забьет много голов. Кроме того, думаю, двери в другие страны для него тоже по-прежнему открыты», — приводит слова Ари Sport24.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года. В составе железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.