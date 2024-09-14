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Сегодня, 12:25

Ари назвал Широкова самым сильным русским футболистом, с которым он играл

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари назвал самого сильного русского и самого сильного бразильского футболиста, с которым ему доводилось играть в РПЛ.

«Бразилец — Веллитон. Два года он был тут лучшим бомбардиром. Самый сильный русский — Рома Широков. Мы играли вместе. Очень хорош! Техника, пас, очень умный. Также выделю Дзюбу и Жиркова», — цитирует форварда «РБ Спорт».

С Веллитоном Ари выступал за «Спартак», а с Романом Широковым — за «Краснодар».

Всего Ари провел 225 матчей в РПЛ, отметившись 66 голами и 46 результативными передачами.

Источник: РБ Спорт
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Футбол
РПЛ

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