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Сегодня, 16:22

Ари: «Иностранные игроки выбирают Россию, потому что это комфортная страна с сильным чемпионатом»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ряда клубов РПЛ Ари рассказал, чем чемпионат России привлекает иностранных футболистов.

«Я не считаю, что футболисты едут в Россию за деньгами. Такие же суммы можно заработать и в других странах. Самое важное — хорошая игра. Так работает во всех странах. Когда тебя узнают и ты показываешь результат, тебе платят хорошую зарплату и большие премиальные. Игроки выбирают Россию, потому что это комфортная страна с сильным чемпионатом. Здесь чувствуют себя как дома и любят команды, в которых играют», — приводит Sport24 слова Ари.

Последним клубом Ари в РПЛ был «Краснодар», который он покинул в 2021 году. Также бразилец выступал в составе «Спартака» и «Локомотива».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-29-ari-legionery-vybirayut-rossiyu-potomu-chto-eto-komfortnaya-strana-s-silnym-chempionatom
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